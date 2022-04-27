Канада закупит 8 бронемашин и поставит Украине

Речь идет о бронированных автомобилях, изготовленных компанией Roshel Defence Solutions, для перевозки личного состава.

"Сегодня мы сообщаем, что Канада завершила контракт на восемь бронемашин производства Roshel, и мы в кратчайшие сроки поставим их нашим украинским друзьям", - пишет глава Минобороны Канады.

Ананд также напомнила, что на прошлой неделе Канада поставила украинским военным гаубицы M777, боеприпасы к ним и оружие Carl Gustaf (бронебойные снаряды для противотанковых ружей).

"И мы продолжим оказывать всестороннюю военную помощь", - добавила она.