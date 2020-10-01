Канада выделит Украине 4 млн долларов на поддержку безопасности и обороны

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что правительства выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Министры отметили образцовую взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности. Кулеба поблагодарил Шампаня за активное участие канадских военнослужащих в операции Unifier и важный вклад Вооруженных сил Канады в укрепление безопасности Украины во взаимодействии с ВСУ.

Кроме того, Кулеба сообщил о ситуацию с безопасностью на Донбассе и об интенсивных усилиях Украины по политико-дипломатического урегулирования в нормандском формате и на консультациях в Минске.

В свою очередь, Шампань заверил, что Канада полностью поддерживает усилия Украины. Кулеба в очередной раз подчеркнул критическую важность сохранения устойчивой безопасности для прогресса на пути мирного урегулирования.

Также глава украинского ведомства сообщил о завершающей стадии формирования делегации для переговоров по расширению действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Министры обсудили углублению экономического сотрудничества и продолжению диалога по либерализации визового режима, а также дальнейшее внедрение реформ, направленных на развитие украинской экономики и интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Также Кулеба и Шампань обсудили дальнейшую координацию действий перед следующим этапом переговоров с Ираном о компенсациях за крушение самолета МАУ.

Также канадский министр выразил соболезнования министру, всем родным и близким погибших в трагической катастрофе военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо обсудили безвиз для украинцев и ситуацию на Донбассе.