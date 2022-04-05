Канада вводит санкции против высокопоставленных россиян и белорусов

Канада вводит новые санкции против близкого окружения политического руководства России и Белоруссии. Предстоящие ограничительные меры будут наложены на девять россиян и девять белорусов за содействие и допущение нарушений суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GlobalNews.

"Лица, попадающие под санкции, являются близкими соратниками российского и белорусского режимов", — говорится в сообщении канадского правительства. Личности тех, кто попал под санкции, пока держатся в секрете, как и подробности о вводимых ограничительных мерах. Всего с 24 февраля Канада ввела несколько пакетов санкций против России. Последний из них связан с обнаружением множества убитых гражданских лиц в пригородах Киева.