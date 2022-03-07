Канада вводит санкции против 10 человек из окружения Путина

"Сегодня Канада объявляет о новых санкциях в отношении 10 человек, причастных к неоправданному вторжению, включая бывших и действующих чиновников, олигархов и сторонников российского руководства", - сказал Трюдо.

В то же время глава правительства Канады не назвал имена этих лиц, но дал уточнение.

"Имена этих лиц взяты из списка, составленного оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в тюрьме", - добавил Трюдо.

Напомним, недавно в Канаде уже заявили, что вслед за своими союзниками вводят пакет санкций против президента РФ Владимира Путина и главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова из-за вторжения российской армии в Украину.

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