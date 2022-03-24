Канада вводит новый пакет санкций против России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ввел санкции против 160 российских чиновников за их роль во вторжении Москвы в Украину. Также страна ввела запрет на экспорт ряда технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The National Post .

Премьер-министр объявил о новых санкциях в отношении 160 членов Совета Федерации, а также о предстоящем запрете на экспорт определенных товаров и технологий в Россию. Этим заявлением на пресс-конференции Трюдо завершил поездку в Брюссель на саммит лидеров "Большой семерки", члены которой обязались помочь Украине с мирным решением войны.

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