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Канада ввела обязательную вакцинацию от COVID для госслужащих и путешествующих по стране

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Оттава, Среда 06 октября 2021 20:15
Канада ввела обязательную вакцинацию от COVID для госслужащих и путешествующих по стране Фото: в Канаде ввели обязательную COVID-вакцинацию для госслужащих и путешественников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Канады объявили об обязательной вакцинации от коронавируса госслужащих и путешествующих по стране воздушным или железнодорожным транспортом. В ближайшие недели планируется представить паспорт прививок для международных поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

Издание отмечает, что все, кто путешествует по стране железнодорожным или воздушным транспортом в возрасте от 12 лет и старше должны будут пройти полную вакцинацию до конца ноября.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что любой госслужащий, не прошедший полную вакцинацию от коронавируса, будет иметь "серьезные последствия". Он также сказал, что в ближайшие недели администрация представит паспорт прививок для международных поездок и введет закон, "квалифицирующий как уголовное преступление угрозы или преследование медицинских работников".

"Эти ответственные, практические и жесткие действия защитят канадцев, предотвратят перегрузку наших систем здравоохранения, позволят нашим детям продолжать ходить в школу и ускорят наше экономическое восстановление", - заявила в свою очередь заместитель премьер-министра Христия Фриланд.

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