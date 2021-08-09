ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Канада ввела дополнительные санкции против Беларуси

Новина українською →
Канада, Понедельник 09 августа 2021 17:42
Канада ввела дополнительные санкции против Беларуси Фото: министр иностранных дел Канады Марк Гарно (facebook.com/marcgarneaump)
Автор: РБК-Украина

Канада ввела новые санкции против Беларуси. В частности, за продолжающиеся грубые и систематические нарушения прав человека в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады.

"Эти новые меры налагают ограничения на ключевые сектора белорусской экономики и минимизируют доступ белорусских государственных субъектов к международному финансированию. В число целевых секторов входят переводные ценные бумаги и инструменты денежного рынка, долговое финансирование, страхование и перестрахование, нефтепродукты и продукция из хлористого калия", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новые меры окажут дальнейшее давление на руководство Беларуси.

"Прошел год с тех пор, как белорусский режим продемонстрировал свое вопиющее пренебрежение к правам человека во время фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года. Объявленные сегодня меры показывают, что Канада не собирается ослаблять давление, чтобы положить конец безнаказанности нарушителей прав человека", - заявил Марк Гарно.

Напомним, сегодня Британия ввела новые санкции против белорусского режима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции Канада Беларусь
NEWS
Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским: названа предварительная дата
Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским: названа предварительная дата
DAILY
Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе