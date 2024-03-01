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Канада ввела додаткову заборону на імпорт російських алмазів

Архівне фото: Канада ввела додаткову заборону на імпорт російських алмазів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Канада сьогодні, 1 березня, разом із партнерами по "Великій сімці" вводить додаткові обмеження на імпорт російських алмазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За її словами, ця заборона доповнює введені Канадою в грудні 2023 року обмеження на імпорт алмазів і ювелірно-діамантової продукції з Росії, спрямовані на непрямий імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище. 

"Це відповідає зобов'язанням, узятим у лютому, травні та грудні 2023 року лідерами G7, зі скорочення доходів путінського режиму від експорту непромислових алмазів із Росії", - йдеться в заяві.

Канада продовжить працювати зі своєю "Великою сімкою" та іншими міжнародними партнерами над впровадженням комплексного контролю, який заборонить російським алмазам поставлятися на ринки G7. Це дасть канадським споживачам додаткову впевненість у тому, що алмази, які вони купують, не підтримують незаконну війну Росії.

Останні заходи підтверджують рішучість Канади покласти додаткові витрати на режим диктатора Володимира Путіна за його невиправдану агресивну війну проти України.

Санкції проти алмазної сфери РФ

Нагадаємо, на початку місяця Рада ЄС запровадила додаткові обмежувальні заходи проти найбільшої російської алмазодобувної компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева. Фірму та її очільника було визнано дотичними до війни в Україні.

Раніше Європейський союз ввів у дію 12-й пакет санкції проти РФ. До нього увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів.

Наприкінці січня стало відомо, що Ангола хоче вигнати Росію зі спільного алмазовидобувного бізнесу. Через санкції, що були накладені на РФ постачальники й банки відмовляються працювати з їх компанією.

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