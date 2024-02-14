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Канада виділить 44 млн доларів на оборону України

Фото: міністр національної оборони Канади Білл Блер (flickr.com/aizsardzibas_ministrija)
Автор: Валерія Поліщук

Канада виділить 60 млн канадських доларів (близько 44 млн доларів США) на оборону України.

Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер на засіданні "Рамштайн", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

Блер оголосив, що Канада внесе новий внесок у розмірі 60 млн доларів до Коаліції з нарощування потенціалу військово-повітряних сил UDCG.

"Цей внесок буде спрямований на підтримку створення стійкого потенціалу винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, кошти допоможуть забезпечити постачання життєво необхідних матеріалів та обладнання для F-16, таких як запасні частини, станції озброєння, авіоніка та боєприпаси", - йдеться в повідомленні. 

При цьому наголошується, що внесок доповнить оголошену раніше Канадою підтримку коаліції з підготовки F-16 для України.

У січні Блер оголосив, що Канада зробить свій внесок у зусилля з навчання, надавши цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал за контрактом із монреальською компанією Top Aces Inc. Ця підтримка оцінюється приблизно в 15 млн доларів і надаватиметься з лютого 2024 по 2025 рік.

Канада також забезпечує навчання англійської мови військовослужбовців ВПС України в мовній школі канадських сил.

Допомога Україні від Канади

Канада з початку повномасштабного вторгнення надала Україні військову та фінансову допомогу.

Так, 23 січня міністр оборони Канади анонсував новий пакет допомоги Україні. До нього увійшли 10 багатоцільових катерів від Zodiac Hurricane Technologies. Також у Канаді анонсували старт навчання українців на винищувачах F-16.

Крім того, 3 лютого стало відомо, що Канада розглядає можливість передачі Україні ракет класу "повітря-земля" CRV7 . Раніше канадський уряд планував їх утилізувати.

Крім того, у Міноборони Канади заявили, що Оттава бере участь у двох коаліціях, які підпорядковуватимуться Контактній групі з оборони України, а саме, у бронетанковій коаліції та коаліції ВПС.

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