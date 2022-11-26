Канада виділила для України 10 млн доларів на генератори

"У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав він.

Нагадаємо, що Чехія та Франція передали для України обладнання для забезпечення світла і тепла.

Також Фінляндія готується надати Україні екстрену допомогу через російські атаки на інфраструктуру. Країна відправить енергетичне обладнання.

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