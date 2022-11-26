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Канада виділила для України 10 млн доларів на генератори

Фото: Канада закупить для України генератори (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Наталія Юрченко

Канада виділила для України 10 млн доларів. Ці кошти підуть на закупку генераторів для критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра міжнародного розвитку Канади Харджита Саджана в Twitter.

"У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні", - написав він.

Нагадаємо, що Чехія та Франція передали для України обладнання для забезпечення світла і тепла.

Також Фінляндія готується надати Україні екстрену допомогу через російські атаки на інфраструктуру. Країна відправить енергетичне обладнання.

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