Канада виділила майже 587 млн доларів військової допомоги для України

Зазначається, що ця сума входить до великого пакета додаткових видатків, що включає 21 млрд канадських доларів (приблизно 14, 4 млрд доларів США) на різні цілі, серед яких - зміцнення національної оборони.

Міністр оборони Канади Білл Блер уточнив, що кошти будуть спрямовані на боєприпаси, навчання українських військових та інші необхідні засоби для забезпечення перемоги України.

Окрім військової підтримки, документ передбачає 400 млн канадських доларів (307 млн доларів США) фінансової допомоги Україні через спеціальний рахунок МВФ та 45 млн канадських доларів (35 млн доларів США) на гуманітарне розмінування й зміцнення кібербезпеки.

Важливо зазначити, що опозиційна Консервативна партія голосувала проти цього рішення, наполягаючи на зміні уряду. Незважаючи на це, бюджетні видатки були затверджені в останній дозволений законом день.

Повідомляється, що тепер рішення має пройти голосування у Сенаті Канади, яке очікується найближчим часом.

Допомога Канади Україні

З початку повномасштабної війни Росії проти України Канада надала значну підтримку у військовій, гуманітарній та фінансовій сферах.

Відомо, що країна виділила фінанси на постачання зброї, військової техніки, амуніції та проведення навчань українських військових у межах програми UNIFIER.

Окрім цього, Україні було передано артилерію, бронетехніку та системи ППО.

Нагадаємо, що Канада також може передати Україні частину вогнепальної зброї, яку заборонила в себе. Рішення стосуватиметься 324 видів вогнепальної зброї.