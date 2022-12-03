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Канада виділила 80 млн доларів на боротьбу з голодом в Африці

Фото: Канада виділила 80 млн доларів на боротьбу з голодом в Африці (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада виділила 107 млн канадських доларів (близько 82 млн доларів США), щоб допомогти країнам східної Африки подолати голод.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства міжнародного розвитку Канади.

"Сомалійському півострову виділено 107 млн доларів, з яких 25 млн - Ефіопії, 11 млн - Кенії, 26 млн - Сомалі, 25 млн - Південному Судану та 20 млн - Судану", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на подолання голоду та гострого недоїдання серед місцевого населення, що постраждав від кризи.

Повідомляється, що ще 11,2 млн доларів протягом трьох років буде виділено Канадою Світовій продовольчій програмі на фінансування харчування в школах Сомалі і Південному Судані. Завдяки цій програмі понад 32 тисячі школярів у двох країнах щодня отримують безкоштовний обід.

Раніше ми писали, що Канада виділила для України 10 млн доларів. Ці гроші підуть на закупівлю генераторів для критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Канада надасть додаткову військову допомогу у розмірі 500 млн канадських доларів. Це має допомогти ЗСУ захистити Україну від російської агресії.

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