Канада утилізує десятки бронемашин M113 на тлі запитів України про поставки зброї, - ЗМІ

Бронемашини дуже старі

Міністерство національної оборони Канади сказало, що 67 гусеничних бронемашин з парку в 140 штук очікують остаточної утилізації. Також вони використовуються як джерело запасних частин для 73 машин.

В оборонному відомстві заявляють, що протягом наступних кількох років їх замінять абсолютно новими броньованими машинами бойової підтримки.

Бронемашини могли б відремонтувати і відправити Україні

Компанія Armatec Survivability, що базується в Лондоні, запропонувала оновити цю бронетехніку.

Високопоставлений представник Міноборони Канади цього тижня підтвердив пропозицію Armatec, додавши, що жодного рішення ухвалено не було. Він не уточнив, чи було цю пропозицію сприйнято позитивно.

"Зрештою, це рішення ми передаємо політикам, а потім намагаємося діяти. Звичайно, проблема, пов'язана з будь-якими пожертвами, що надходять з інвентарю ЗС Канади, полягає у врівноваженні оперативних потреб", - сказав заступник генерального директора з міжнародної безпеки Тай Карран.

Україна проситиме про нову зброю

Канада вже передала в дар вісім танків Leopard 2A4, 39 нових ББМ і 208 броньованих всюдиходів Roshel Senator - частину пакета озброєнь вартістю 1,8 мільярда доларів.

Президент України Володимир Зеленський має відвідати Оттаву в п'ятницю, де він, як очікується, попросить Канаду надати більше військової техніки, включно з додатковими бойовими броньованими машинами і танками.

Поставки M113 Україні

Нещодавно повідомлялось, що бельгійська компанія вже готова поставити в Україну десять модернізованих бронемашин М113.

У червні Литва оголосила про передачу Україні ще 10 бронетранспортерів M113 та боєприпасів.