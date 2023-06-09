UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада продовжила "економічний безвіз" з Україною ще на рік

Фото: Канада продовжила "економічний безвіз" з Україною ще на рік (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Канада ще на рік продовжила режим безмитного ввезення товарів з України. Він діятиме до 9 червня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт канадського уряду.

Зазначається, що таке рішення забезпечить подальший безмитний імпорт українських товарів до Канади, зокрема сталі й товарів, постачання яких регулюється квотами.

Режим, запроваджений рік тому, тимчасово скасовує мита, що застосовуються до імпорту українських товарів у Канаді.

Водночас після 9 червня 2023 року Канада не продовжуватиме митні пільги на товари, захищені урядом у межах системи керування пропозицією - зокрема яйця, м'ясо птиці, соняшникову олію та молочні продукти тощо.

Уряд Канади нагадав, що з 2019 по 2021 рік імпорт товарів з України до Канади становив у середньому 170,8 мільйона доларів на рік.

"Економічний безвіз"

Нагадаємо, у травні "економічний безвіз" з Україною продовжив також і ЄС.

Рада ЄС ухвалила постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до Євросоюзу ще на рік, тобто до червня 2024 року.

Постанова стосується експорту фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада