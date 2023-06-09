Канада продовжила "економічний безвіз" з Україною ще на рік

Зазначається, що таке рішення забезпечить подальший безмитний імпорт українських товарів до Канади, зокрема сталі й товарів, постачання яких регулюється квотами.

Режим, запроваджений рік тому, тимчасово скасовує мита, що застосовуються до імпорту українських товарів у Канаді.

Водночас після 9 червня 2023 року Канада не продовжуватиме митні пільги на товари, захищені урядом у межах системи керування пропозицією - зокрема яйця, м'ясо птиці, соняшникову олію та молочні продукти тощо.

Уряд Канади нагадав, що з 2019 по 2021 рік імпорт товарів з України до Канади становив у середньому 170,8 мільйона доларів на рік.

"Економічний безвіз"

Нагадаємо, у травні "економічний безвіз" з Україною продовжив також і ЄС.

Рада ЄС ухвалила постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до Євросоюзу ще на рік, тобто до червня 2024 року.

Постанова стосується експорту фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.