Канада продолжит обязательства о 14-дневном карантине для путешественников

Правительство Канады планирует продлить карантинные правила, требующие 14-дневной самоизоляции для путешественников. Срок действующих правил завершается во вторник, 30 июня.

Об этом сообщает CBC News.

Информацию канадскому изданию на условиях анонимности сообщил федеральный чиновник, знакомый с ситуацией.

"Правительство намерено продолжать 14-дневную обязательную самоизоляцию в соответствии с федеральным Законом о карантине, который действует с 25 марта", - сказал чиновник.

Он не уточнил, на какой срок будут продлены правила. Согласно им, всем возвращающимся из путешествий канадцам положено изолироваться в течение 14 дней. За это время путешественник должен сообщить о развитии любых симптомов COVID-19.

Запрещено уходить на самоизоляцию в место, где человек может с кем-либо контактировать, особенно с пожилыми людьми.

Напомним, в Украине длится адаптивный карантин, однако за последнюю неделю число заразившихся коронавирусом высокое, так что к ослаблению карантина не готовы Киев и 11 областей.