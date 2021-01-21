Канада продлила ограничения на въезд для иностранцев

Фото: флаг Канады (twitter/cbc)

Канада продлила запрет на необязательные поездки в страну, объявил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Ограничения продлятся до 21 февраля.

Об этом сообщает DW.

Эта мера действует с марта 2020 года. Тем, чьи поездки не попадают в категорию необязательных, необходимо провести в карантине 14 дней после прибытия в Канаду, а также подтвердить отсутствие вируса тестом перед поездкой.

Вирус в стране с населением в 37,5 млн человек выявлен более чем у 724 тысяч жителей, из них 18,4 тысячи скончались, около 637 тысяч выздоровели.

Ранее компания Pfizer подтвердила Канаде, что на следующей неделе не стоит ожидать поставок вакцины от коронавируса. Задержки связаны со сбоями в производстве препарата.

Напомним, Pfizer временно сократил поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Позже Pfizer заверил, что вовремя поставит свою вакцину в страны Евросоюза. Это планируют сделать за счет наращивания производственных мощностей в Европе.