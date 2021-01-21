Канада продовжила обмеження на в'їзд для іноземців

Фото: прапор Канади (twitter/cbc)

Канада продовжила заборону на необов'язкові поїздки в країну, оголосив міністр громадської безпеки та забезпечення готовності до надзвичайних ситуацій Вільям Блер. Обмеження триватимуть до 21 лютого.

Про це повідомляє DW.

Ця міра діє з березня 2020 року. Тим, чиї поїздки не потрапляють в категорію необов'язкових, необхідно провести в карантині 14 днів після прибуття в Канаду, а також підтвердити відсутність вірусу тестом перед поїздкою.

Вірус в країні з населенням в 37,5 млн осіб виявлено більш ніж у 724 тисяч жителів, з них 18,4 тисячі померли, близько 637 тисяч одужали.

Раніше компанія Pfizer підтвердила Канаді, що на наступному тижні не варто очікувати постачання вакцини від коронавірусу. Затримки пов'язані зі збоями у виробництві препарату.

Нагадаємо, Pfizer тимчасово скоротив постачання своєї вакцини проти коронавірусу в Європу. Скорочення постачання пов'язане з модернізацією потужностей компанії.

Пізніше Pfizer запевнив, що вчасно поставить свою вакцину в країни Євросоюзу. Це планують зробити шляхом нарощування виробничих потужностей в Європі.