Канада продлила на месяц запрет на путешествия. Бизнес возмущен

На Канаду оказывают давление компании и туристическая отрасль с целью ослабления запрета, введенного в марте 2020 года для сдерживания распространения коронавируса и с тех пор ежемесячно продлевавшегося.

Но премьер-министр Джастин Трюдо твердо заявил, что граница будет оставаться закрытой до тех пор, пока 75% канадцев не получат первую из двух доз вакцины от коронавируса, а 20% - обе вакцины.

Хотя Трюдо сказал, что Канада в основном достигла первой цели, официальные данные, опубликованные после его выступления, показали, что 73,4% получили первую дозу. Только 14,7% населения получили обе прививки.

"Даже полностью вакцинированный человек может передать COVID-19 тому, кто не вакцинирован", - сказал Трюдо репортерам, заявив, что Канаде необходимо избегать "дальнейших массовых волн".

Запрет на поездки не влияет на торговлю товарами, но Статистическое управление Канады заявило, что общий объем экспорта услуг в 2020 году по сравнению с 2019 годом упал на 17,7%, а импорт услуг упал на 24,0%, отчасти из-за пограничных ограничений. Особенно сильно пострадали туристические и транспортные услуги.

"Неспособность правительств США и Канады прийти к соглашению об ослаблении пограничных ограничений ... просто неприемлема", - заявили представители США Брайан Хиггинс и Билл Хьюзенга, сопредседатели Межпарламентской группы Канады и США.

Соединенные Штаты - крупнейший торговый партнер Канады.

Харли Финкельштейн, президент канадской компании электронной коммерции Shopify написал в Твиттере, что закрытие границы было неправильным решением. "Нам необходимо немедленно открыть границу для полностью вакцинированных путешественников", - написал он.

Канадская торговая палата - национальная группа, защищающая интересы бизнеса - выразила сожаление по поводу чрезмерной осторожности Оттавы.

В понедельник официальная Оттава сообщит, как планирует начать смягчение мер для полностью вакцинированных канадцев.