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Канада не признает "Талибан" в качестве правительства Афганистана, - Трюдо

Автор: Анна Полисученко

Канада не признает "Талибан" в качестве правительства Афганистана. Это сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Трюдо заявил, что после захвата Кабула исламистским движением, Канада не планирует признавать талибов в качестве законной власти Афганистана.

"Канада не планирует признавать талибов в качестве правительства Афганистана. Они силой взяли власть, сместив должным образом избранное демократическое правительство", - сказал Трюдо журналистам.

Ранее мы писали, что Трюдо объявил досрочные парламентские выборы: это решающий момент для Канады.

Также напомним, что Трюдо рассказал о способах давления на Китай из-за нарушения прав человека.

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КанадаТалибан