Канада не признает "Талибан" в качестве правительства Афганистана, - Трюдо

Канада не признает "Талибан" в качестве правительства Афганистана. Это сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Reuters.
Трюдо заявил, что после захвата Кабула исламистским движением, Канада не планирует признавать талибов в качестве законной власти Афганистана.
"Канада не планирует признавать талибов в качестве правительства Афганистана. Они силой взяли власть, сместив должным образом избранное демократическое правительство", - сказал Трюдо журналистам.
Ранее мы писали, что Трюдо объявил досрочные парламентские выборы: это решающий момент для Канады.
Также напомним, что Трюдо рассказал о способах давления на Китай из-за нарушения прав человека.