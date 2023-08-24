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Канада призначила нового посла в Україні

Фото: Канада призначила нового посла в Україні (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади призначив нового посла в Україні. Ним стане дипломат Наталка Цмоць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Канади.

"Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголошує про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні. Вона замінить Ларису Ґаладзу", - йдеться у заяві.

У МЗС Канади заявили, що призначення Цмоць "відображає відданість Канади цим важливим відносинам".

"Вона є експертом з питань України й має багатий досвід й розуміння багатосторонньої канадської підтримки, в тому числі впровадження програм із розвитку демократії до незаконної анексії Росією Криму, започаткування операції UNIFIER та моніторингу Канадою виборів в Україні після президентської кампанії 2015 року", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що новопризначений посол знає українську мову й "має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді". 

У МЗС також додали, що вона слугуватиме "очима та вухами Канади в Києві" та гарантуватиме, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну "в цей складний час і в довгостроковій перспективі".

Наталка Цмоць

Наталка Цмоць обіймала посаду директора відділу науки й парламентської мережі в Міністерстві державної служби Канади, куди перейшла з Міністерства у справах корінних народів.

Вона також працювала у Міністерствах оборони та охорони здоровʼя. У 2011-2013 роках була радником із питань технічної співпраці в посольстві Канади в Україні.

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