Канада постачатиме ядерне паливо з українського урану для всіх АЕС в Україні

"Енергоатом" та канадська компанія Cameco підписали угоди про використання українського урану при виробництві ядерного палива для всіх українських АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Угоду в Лондоні підписали президент "Енергоатому" Петро Котін та президент і виконавчий директор канадської компанії Cameco Тім Гітцель

Згідно з домовленостями, "Енергоатом" упродовж 2024-2035 років буде повністю забезпечений гексафторидом природного урану, який постачатиметься для збагачення та подальшого використання у виробництві ядерного палива. Також передбачається продаж Канаді урану, який видобувається на українському Східному ГЗК.

Як зазначили в прес-службі Міненерго, це вже не перший успішний досвід співпраці компаній. У 2019 та 2021 роках Cameco постачала урановий оксидний концентрат для виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС.