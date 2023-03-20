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Канада постачатиме ядерне паливо з українського урану для всіх АЕС в Україні

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 13:01
Канада постачатиме ядерне паливо з українського урану для всіх АЕС в Україні Фот: ядерне паливо на АЕС поставлятимуть з українського урану (facebook.com/khnp)
Автор: Олександр Білоус

"Енергоатом" та канадська компанія Cameco підписали угоди про використання українського урану при виробництві ядерного палива для всіх українських АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Угоду в Лондоні підписали президент "Енергоатому" Петро Котін та президент і виконавчий директор канадської компанії Cameco Тім Гітцель

Згідно з домовленостями, "Енергоатом" упродовж 2024-2035 років буде повністю забезпечений гексафторидом природного урану, який постачатиметься для збагачення та подальшого використання у виробництві ядерного палива. Також передбачається продаж Канаді урану, який видобувається на українському Східному ГЗК.

Як зазначили в прес-службі Міненерго, це вже не перший успішний досвід співпраці компаній. У 2019 та 2021 роках Cameco постачала урановий оксидний концентрат для виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС.

Нагадаємо, "Енергоатом" готується розпочати власне виробництво компонентів ядерного палива. Наразі "Енергоатом" завершує процес ліцензування компонентів ядерного палива, і вже упродовж 2023 року компанія планує почати їхнє промислове виробництво.

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