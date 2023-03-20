Канада будет поставлять ядерное топливо из украинского урана для всех АЭС в Украине
"Энергоатом" и канадская компания Cameco подписали соглашения по использованию украинского урана при производстве ядерного топлива для всех украинских АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Соглашение в Лондоне подписали президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор канадской компании Cameco Тим Гитцель
Согласно договоренностям, "Энергоатом" в течение 2024-2035 годов будет полностью обеспечен гексафторидом природного урана, который будет поставляться для обогащения и последующего использования в производстве ядерного топлива. Также предполагается продажа Канаде урана, который добывается на украинском Восточном ГОКе.
Как отметили в пресс-службе Минэнерго, это уже не первый успешный опыт сотрудничества компаний. В 2019 и 2021 годах Cameco поставлял урановый оксидный концентрат для производства ядерного топлива для нужд украинских АЭС.
Напомним, "Энергоатом" готовится начать собственное производство компонентов ядерного топлива. В настоящее время "Энергоатом" завершает процесс лицензирования компонентов ядерного топлива, и уже в 2023 году компания планирует начать их промышленное производство.