Канада будет поставлять ядерное топливо из украинского урана для всех АЭС в Украине

"Энергоатом" и канадская компания Cameco подписали соглашения по использованию украинского урана при производстве ядерного топлива для всех украинских АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Соглашение в Лондоне подписали президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор канадской компании Cameco Тим Гитцель

Согласно договоренностям, "Энергоатом" в течение 2024-2035 годов будет полностью обеспечен гексафторидом природного урана, который будет поставляться для обогащения и последующего использования в производстве ядерного топлива. Также предполагается продажа Канаде урана, который добывается на украинском Восточном ГОКе.

Как отметили в пресс-службе Минэнерго, это уже не первый успешный опыт сотрудничества компаний. В 2019 и 2021 годах Cameco поставлял урановый оксидный концентрат для производства ядерного топлива для нужд украинских АЭС.