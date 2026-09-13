Канада "поклала око" на членство в ЄС: WSJ розкрив план розвороту від США

Після провалу торговельних переговорів зі США прем'єр-міністр Канади Марк Карні взяв курс на поглиблення відносин із Європейським Союзом. Йдеться не про повноцінний вступ країни до ЄС, а про значно тіснішу інтеграцію та можливість отримання нового статусу.

Протягом кількох місяців Карні проводив приватні розмови з провідними європейськими лідерами. Він обговорював із представниками Франції, Італії, Німеччини та Скандинавії способи тісніше пов'язати Канаду з європейським економічним і політичним простором.

За даними WSJ, канадський прем'єр доручив спеціальному посланнику в Європі вивчити найбільш амбітні варіанти співпраці. Технічні робочі групи тим часом опрацьовують деталі потенційного нового формату.

Канада може отримати особливий статус

Однією з головних пропозицій стало створення статусу "асоційованого члена Європейського Союзу". При цьому Канада не планує повноцінного вступу до ЄС або його спільного ринку.

Європейські та канадські чиновники шукають механізми, які дозволили б Оттаві неформально інтегруватися в окремі стратегічні сегменти єдиного ринку ЄС.

Йдеться про сфери, які мають особливе значення для обох сторін: енергетику, штучний інтелект, критично важливі мінерали, виробництво батарей і напівпровідників, а також оборону.

У перспективі канадські товари, послуги та працівники окремих галузей могли б отримати можливість вільніше переміщатися між Канадою та Європою.

Під час переговорів із Францією також обговорювалася можливість дозволити громадянам Канади жити та працювати в Європі без віз. За даними видання, цю ідею порушували представники обох сторін.

Спільні проєкти від енергетики до технологій

Потенційна співпраця виходить далеко за межі торгівлі. Канада та ЄС обговорюють прокладання підводних кабелів для прямого сполучення між Європою та Канадою.

Також сторони розглядають спільне будівництво центрів обробки даних, хмарних сховищ і нових супутникових мереж, які працювали б поза впливом американських технологічних гігантів.

Ще один напрям - енергетика. Карні виступає за створення інфраструктури, яка дозволила б Канаді перенаправляти газ до європейських партнерів. Зараз значна частина такого експорту проходить через США.

Канадський прем'єр також розглядає можливість розвитку арктичних маршрутів. Зокрема, йдеться про використання криголамів для транспортування канадських добрив до Європи через Північно-Західний прохід.

Канада хоче зблизитися з Європою в науці та освіті

План передбачає і тіснішу співпрацю у сфері науки. Канада та ЄС прагнуть об'єднати наукові установи та створити мережу, яка могла б конкурувати з університетською системою США.

Карні також виступає за приєднання Канади до європейської програми навчання за кордоном. Таким чином, більше канадських і європейських студентів могли б навчатися в університетах країн-партнерів.

Чому Канада віддаляється від США

Переговори з Європою стали відповіддю Оттави на погіршення відносин із Вашингтоном. Канада традиційно надзвичайно сильно залежить від американського ринку - близько двох третин її експорту проходить через кордон зі США.

Відносини Канади та США загострилися після того, як тривалі торгові переговори між країнами завершилися без підписання угоди.

Сторони кілька днів намагалися домовитися про тарифну політику, однак компромісу досягти не вдалося.

У результаті Вашингтон запровадив 50% мита на низку канадських товарів, причому обмеження торкнулися навіть іграшок та діамантів.