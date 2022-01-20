Канада отправила фрегат "Монреаль" в Черное море

Королевские Вооруженные силы Канады отправили свой фрегат "Монреаль" в Средиземное и Черное моря. Миссия корабля будет длиться шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Канады в Twitter .

"Фрегат "Монреаль" отплыл сегодня с 240 матросами, офицерами и летчиками в 6-месячную заграничную командировку в рамках операции Reassurance", - говорится в сообщении.

Корабль впервые примет участие в миссии НАТО Reassurance. Он вышел из порта в Галифаксе и направится в Средиземное и Черное моря.