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Канада отправила фрегат "Монреаль" в Черное море

Автор: Валерия Полищук

Королевские Вооруженные силы Канады отправили свой фрегат "Монреаль" в Средиземное и Черное моря. Миссия корабля будет длиться шесть месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС Канады в Twitter.

"Фрегат "Монреаль" отплыл сегодня с 240 матросами, офицерами и летчиками в 6-месячную заграничную командировку в рамках операции Reassurance", - говорится в сообщении.

Корабль впервые примет участие в миссии НАТО Reassurance. Он вышел из порта в Галифаксе и направится в Средиземное и Черное моря.

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Черное мореКанада