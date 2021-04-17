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Канада остановила миссию военных инструкторов в Украине из-за коронавируса

Новина українською → Суббота 17 апреля 2021 06:59
Канада остановила миссию военных инструкторов в Украине из-за коронавируса Фото: военные находятся на карантине (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Из-за вспышки коронавируса нового типа Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Большинство из них находится на изоляции.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что эта мера должна помочь защитить членов оперативной группы и остановить распространение вируса.

Число военнослужащих, чьи тесты оказались положительными, не раскрывается, все они находятся в карантине.

Накануне в Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca.

Напомним, 30 марта стало известно, что Канада прекратила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей в возрасте 55 лет из-за опасений возникновения тромбов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) поддерживает сертификацию вакцинации как средство передачи медицинской информации о здоровье людей. Наличие такого документа может способствовать сокращению распространения инфекции.

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