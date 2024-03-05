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Канада найближчими днями прийме рішення щодо передачі ракет CRV7 Україні: деталі

Фото: ілюстративна фотографія (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Канада прийме рішення щодо передачі ракет CRV7 Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу міністра оборони Канади Білла Блера.

За словами Блера, зараз Канада оцінює безпеку транспортування ракет. Перевірка триватиме кілька днів.

"Зараз ми перевіряємо, чи можна безпечно транспортувати ці боєприпаси. Як тільки ми це визначимо, а це має відбутися протягом найближчих кількох днів, ми доставимо їх до України якнайшвидше", - сказав Блер.

Ракети CRV7

Раніше ми писали, що голова ГУР Кирило Буданов попросив Канаду передати Україні понад 80 тисяч ракет CRV7, які можуть бути утилізовані.

Також ми повідомляли, що Канада може передати ракети CRV7 Україні.

На початку лютого на засіданні парламенту лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні. Він зазначив, що краще віддати боєприпаси Україні, аніж утилізувати.

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