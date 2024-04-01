Канада навчатиме війська країн Карибського басейну: де їх задіють

Міністерство оборони Канади направило близько 70 солдатів на Ямайку для навчання військ країн Карибського басейну, які мають взяти участь у санкціонованій ООН місії на Гаїті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кенія оголосила минулого року, що очолить сили, покликані допомагати національній поліції боротися з могутніми бандами на Гаїті, де зростання насильства призвело до гуманітарної катастрофи. Канадські війська з переважно франкомовної провінції Квебек проведуть навчання основним навичкам миротворчості та першої допомоги. Французька є однією з двох офіційних мов Гаїті. Війська повинні залишитися на Ямайці протягом початкового періоду в 30 днів і проведуть навчання близько 330 військовослужбовців з Ямайки, Беліза та Багамських островів. Минулого місяця Канада заявила, що виділить 80,5 млн канадських доларів на підтримку розгортання місії під керівництвом Кенії.