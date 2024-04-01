Канада будет обучать войска стран Карибского бассейна: где их задействуют

Министерство обороны Канады направило около 70 солдат на Ямайку для обучения войск стран Карибского бассейна, которые должны принять участие в санкционированной ООН миссии на Гаити.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кения объявила в прошлом году, что возглавит силы, призванные помогать национальной полиции бороться с могущественными бандами на Гаити, где рост насилия привел к гуманитарной катастрофе. Канадские войска из преимущественно франкоязычной провинции Квебек проведут обучение основным навыкам миротворчества и оказания первой помощи. Французский является одним из двух официальных языков Гаити. Войска должны остаться на Ямайке в течение первоначального периода в 30 дней и проведут обучение около 330 военнослужащих с Ямайки, Белиза и Багамских островов. В прошлом месяце Канада заявила, что выделит 80,5 млн канадских долларов на поддержку развертывания миссии под руководством Кении.