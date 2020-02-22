Канада настаивает на прозрачном исследовании "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Группа реагирования на инциденты, созданная при правительстве Канада, заявила, что необходимо провести прозрачное исследование бортовых самописцев со сбитого 8 января украинского самолета. Об этом говорится в заявлении на сайте премъер-министра Канады Джастина Трюдо.

В заявлении указано, что канадские министры также обсудили работу, проводимую для разработки Стратегии безопасного неба, которая объединит партнеров для выработки единого набора методов, направленных на лучшую защиту пассажиров от риска полета в зонах иностранных конфликтов или вблизи них.

Члены Группы реагирования на инциденты также обсудили продолжающиеся усилия Канады по оказанию помощи семьям, пострадавшим в результате авиакатастрофы рейса PS752.

"Официальные лица из Global Affairs Canada сообщили группе о статусе консульской помощи, включая постоянную поддержку семей. Министры вновь заявили о необходимости работать на всех фронтах, чтобы поддержать скорбящие семьи и обеспечить справедливость и ответственность", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что без участия Украины "черные ящики" украинского самолета расшифровывать не будут.