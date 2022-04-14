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Канада направит в Польшу военных для поддержки украинских беженцев

Фото: Канада направляет в Польшу военных - окажут помощь украинским беженцам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Канады приняли решение направить в Польшу около 150 военных. В их задачи будет входить помощь украинским беженцам, которые спасаются от войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наши люди будут оказывать общую поддержку, духовные услуги и ограниченную медицинскую помощь с помощью украиноязычного персонала канадских вооруженных сил", - цитирует агентство министра обороны Канады Аниту Ананд.

По ее словам, канадские военные направляются в польские центры, где размещены беженцы из Украины. Военнослужащие также поддержат группу по оказанию гуманитарной помощи и помогут украинцам с переселением в Канаду.

Напомним, по данным ООН, с начала войны России против Украины страну покинули более 4,5 млн человек. Большая часть украинцев выехала в Польшу - свыше 2,5 млн.

Война России против Украины идет 50-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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