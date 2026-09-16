Канада може отримати унікальний статус у Євросоюзі, - Фон дер Ляєн

Новий формат партнерства

Під час щорічного звернення до Європейського парламенту у Страсбурзі очільниця Єврокомісії закликала переглянути традиційні альянси через зростання напруги у світі.

"У холодній крихкості сучасного світу потрібні нові партнерства. Я хотіла б працювати з вами над тим, щоб відкрити двері для Канади, щоб вона стала першим асоційованим членом ЄС", - наголосила вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Європа та Канада поділяють спільні цінності - від підтримки демократії та України до співпраці в обороні, сировинних питаннях і ланцюгах поставок.

За її словами, сторони плануватимуть спільну роботу в технологіях, інтеграції оборонно-промислових баз та розвитку Арктики.

Деталі рішення та реакція

Присутній у залі прем'єр-міністр Канади Марк Карні отримав овації від євродепутатів. Водночас рішення про надання такого статусу ще мають погодити всі країни-члени ЄС.

Історично Євросоюз чинив опір подібним гнучким альянсам без юридичного статусу.

Зокрема, існують певні застереження щодо реалізації пропозиції, а дипломати зазначають, що конкретний механізм такого членства поки не розроблений.

Додатковим бар'єром залишаються питання торгівлі, де Канада продовжує захищати свій телекомунікаційний та молочний сектори.

Очікується, що предметніші обговорення цього питання розпочнуться на саміті Канада-ЄС у Монреалі наприкінці жовтня.

Що передувало

Пропозиція Єврокомісії лунає на тлі затяжної війни Росії проти України, а також загострення торговельних відносин ЄС та Канади з адміністрацією президента США Дональда Трампа й Китаєм.

Раніше канадський прем'єр Марк Карні заявляв про прагнення створити "унікальний альянс" із Євросоюзом без повноцінного вступу.

Це сталося після ускладнення торговельних переговорів між Канадою та США й запровадження взаємних мит.

Крім того, у травні подібний статус асоційованого членства Німеччина пропонувала для України як проміжний крок перед повноправним вступом до ЄС.