UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Канада готується прийняти рекордну кількість мігрантів

Фото: Канада готується прийняти рекордну кількість мігрантів (flickr.com.ciska.van.geer)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом наступних трьох років влада Канади планує істотно розширити можливості для прийому мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міграційний план, представлений міністерством імміграції, громадянства та біженців Канади.

"Торік Канада прийняла 405 тисяч новоприбулих, що є рекордною кількістю для одного року. Уряд продовжує цей амбітний підхід і наступного року ставить за мету прийняти 465 тисяч постійних мешканців, у 2024-му році - 485 тисяч і в 2025-му - 500 тисяс", - заявили у міністерстві.

Зазначається, що нова міграційна політика приділятиме більше уваги залученню мігрантів до малих міст та сільських регіонів.

У відомстві наголосили, що збільшення кількості мігрантів покликане допомогти подолати гостру нестачу робочої сили в країні. План ґрунтується на імміграції як стратегії допомоги бізнесам. У ключових секторах, у тому числі у медицині, промисловості та технологічних сферах, для вирішення соціальних та економічних викликів, які постануть перед Канадою у наступні десятиліття.

Ще одним завданням нового міграційного плану є зростання кількості франкомовного населення поза межами провінції Квебек.

Станом на кінець третього кварталу цього року у Канаді живуть близько 39 мільйонів людей. Тобто за умов виконання міграційного плану щороку кількість новоприбулих до країни перевищуватиме 1,2% загального населення.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Канада продасть п'ятирічні облігації, що підтримуються державою, і виручені від їх реалізації гроші має намір передати Україні.

Також раніше ми писали, що 28 жовтня Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили ще 35 громадян, у тому числі керівники компанії "Газпром".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада