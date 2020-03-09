Канада и Британия эвакуируют своих граждан с Grand Princess

Канада и Великобритания эвакуируют своих граждан с лайнера Grand Princess, на котором нашли коронавирус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады и City A.M.

Соответствующее решение было принято после просьбы США для предотвращения распространения коронавируса.

Для возвращения канадцев, которые находятся на борту Grand Princess правительство Канады выделило самолет. Их доставят до базы ВВС Канады Трентон.

По прибытии в Канаду пассажиров лайнера поместят на двухнедельный карантин. Всех эвакуируемых перед посадкой на борт проверят медики, в случае выявления симптомов они не смогут улететь домой.

Официальный представитель МИД Великобритании сообщил, что Лондон готовит также авиарейс для эвакуации британских граждан с корабля Grand Princess.

"Мы активно работаем с властями США над организацией авиарейса для британских граждан, которые находятся на борту круизного корабля Grand Princess у берегов Калифорнии. Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и совместно работаем над планами. Мы также на связи с командой Grand Princess и готовы оказать помощь любому гражданину Британии, если она потребуется", - отметил он.

Напомним, в США от коронавируса умер бывший пассажир круизного лайнера Grand Princess, который находился на судне с 11 по 21 февраля. После этого коронавирус был обнаружен еще в 21 пассажира лайнера.

Позже в МИД Украины сообщили, что на борту круизного лайнера Grand Princess находятся граждане Украины. Генеральное консульство выясняет, есть ли украинцы среди больных коронавирусом пассажиров судна.