Кампания Харрис собрала 540 млн долларов с момента выхода Байдена из президентской гонки

Кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала 82 миллиона долларов на съезде демократов в Чикаго на прошлой неделе. При этом общий объем средств составил 540 млн в долларов после объявления о выходе президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным записки главы предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон, рекордная сумма была собрана за последний месяц, и после речи Харрис на съезде кампания установила часовой рекорд по взносам.

В числе жертвователей особенно выделяются женщины, которые составляют две трети от общего числа первых доноров.

Волонтеры уже записались на 200 тысяч дежурств, чтобы поддержать кампанию.

Харрис и ее кандидат Тим Уолц планируют тур по штату Джорджия на этой неделе, в то время как бывший президент Дональд Трамп выступит с речью об экономике и проведет мероприятия в Висконсине и Пенсильвании.