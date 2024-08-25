ua en ru
Вс, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кампания Харрис собрала 540 млн долларов с момента выхода Байдена из президентской гонки

Воскресенье 25 августа 2024 14:47
UA EN RU
Кампания Харрис собрала 540 млн долларов с момента выхода Байдена из президентской гонки Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Цюпа

Кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала 82 миллиона долларов на съезде демократов в Чикаго на прошлой неделе. При этом общий объем средств составил 540 млн в долларов после объявления о выходе президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным записки главы предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон, рекордная сумма была собрана за последний месяц, и после речи Харрис на съезде кампания установила часовой рекорд по взносам.

В числе жертвователей особенно выделяются женщины, которые составляют две трети от общего числа первых доноров.

Волонтеры уже записались на 200 тысяч дежурств, чтобы поддержать кампанию.

Харрис и ее кандидат Тим Уолц планируют тур по штату Джорджия на этой неделе, в то время как бывший президент Дональд Трамп выступит с речью об экономике и проведет мероприятия в Висконсине и Пенсильвании.

Выборы в США

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября этого года. Новоизбранный президент и вице-президент начнут свои полномочия 20 января 2025 года после инаугурации.

Харрис и Трамп, вероятно, проведут два раунда дебатов. Первый из них намечен на 10 сентября и будет транслироваться на канале ABC News.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Камала Харрис Выборы в США
NEWS
Пострадали журналисты Reuters и не только: что известно о ракетном ударе по Краматорску
Пострадали журналисты Reuters и не только: что известно о ракетном ударе по Краматорску
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине