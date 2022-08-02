"Каметсталь" просит помощи у Шмыгаля: через три месяца комбинат придется остановить

В письме отмечается, что ресурсов предприятия хватит только на три месяца работы, но если не принять мер для стимулирования производства - комбинат будет приостановлен.

Как сказано в письме, по состоянию на июль 2022 года мощности предприятия загружены на треть. Основные причины-ограниченность экспорта готовой продукции из-за блокады морских портов и низкой пропускной способностью западных пограничных переходов, а также высокие логистические затраты: железнодорожные тарифы выросли на 70% только за последний месяц. Это совпало во времени с падением мировых цен на продукцию ГМК, что сделало украинский металл неконкурентным.

"Сейчас комбинат будет продолжать работать на минимально возможном уровне с целью сохранения высококвалифицированного и опытного рабочего коллектива. Однако если в кратчайший период не принять необходимых мер по сохранению производственного потенциала, то за три месяца предприятие потеряет накопленные ресурсы и вынуждено будет законсервировать производство", - предупреждают на комбинате.

Среди необходимых мер, которые предлагает "Каметсталь" на период войны и послевоенный период - снизить железнодорожный тариф для грузов комбината (металл, руда, уголь, кокс и т. п) на 75% от текущего уровня, разблокировать экспорт украинского металла через морские порты, а также отменить экологические налоги и ренту на ЖРС, которая фактически ложится бременем на себестоимость производства металлургических комбинатов.

Напомним, ранее в ОП "Укрметаллургпром" констатировали, что металлургия оказалась в глубочайшем кризисе со времен независимости, поэтому власть должна принять неотложные меры для того, чтобы не потерять один из важнейших секторов экономики, который дает почти треть валютных поступлений.

Как известно, сейчас Ферросплавная отрасль работает на 20% мощности. До этого группа "Метинвест" объявила об остановке добычи на Южном, Ингулецком и Северном горно-обогатительных комбинатах: первые два остановили с 1 июля, а Северный ГОК - с середины июля. Продолжает работать только ЦГОК, но с уменьшением мощности.

В свою очередь, "АрселорМиттал" принял решение остановить работу своего ГОКа с августа на ближайшие три месяца из-за усложненной логистики и мировой экономической конъюнктуры. Также в компании сообщили о сокращении зарплаты работников на треть.