В Камеруне освободили 79 похищенных школьников

Фото: школа (twitter.com/adeyanjudeji)

Еще три человека остаются в плену

Школьники, похищенные из школы-интерната в Северо-Западном англоязычном регионе Камеруна, были освобождены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что злоумышленники освободили 79 учеников. При этом директор школы, водитель и учитель все еще находятся в плену.

Также отмечается, что это второе похищение из этой школы за месяц.

Отметим, что в Камеруне продолжается вооруженное противостояния между армией и повстанцами. В частности, повстанцы, которые добиваются независимости для двух западных англоязычных регионов преимущественно франкоязычной страны, требовали для начала закрыть в округе все учебные заведения, где ведется преподавание на французском языке.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой повстанцы заставляют похищенных подростков называть свои имена и имена родителей. Члены группировки называют себя "Мальчиками Амбы".

Напомним, вечером 4 ноября в городе Баменда, который является столицей Северо-Западного англоязычного региона Камеруна, из школы похитили около 81 человека. Сообщалось, что в основном все похищенные - дети. Также неизвестные похитили директора школы.