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У Камеруні звільнили 79 викрадених школярів

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 11:41
Фото: школа (twitter.com/adeyanjudeji)
Фото: школа (twitter.com/adeyanjudeji)

Ще три людини залишаються в полоні

Школярі, викрадені з школи-інтернату в Північно-Західному англомовному регіоні Камеруну, були звільнені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що зловмисники звільнили 79 учнів. При цьому директор школи, водій і вчитель все ще перебувають у полоні.

Також зазначається, що це друге викрадення з цієї школи за місяць.

Відзначимо, що в Камеруні триває збройне протистояння між армією та повстанцями. Зокрема, повстанці, які домагаються незалежності для двох західних англомовних регіонів переважно франкомовні країни, вимагали для початку закрити в окрузі всі навчальні заклади, де ведеться викладання французькою мовою.

Раніше в інтернеті з'явився відеозапис, на якому повстанці змушують викрадених підлітків називати свої імена та імена батьків. Члени угруповання називають себе "Хлопчиками Амби".

Нагадаємо, увечері 4 листопада в місті Баменда, який є столицею Північно-Західного англомовного регіону Камеруну, зі школи викрали близько 81 людину. Повідомлялося, що в основному всі викрадені діти. Також невідомі викрали директора школи.

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