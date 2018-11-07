У Камеруні звільнили 79 викрадених школярів

Фото: школа (twitter.com/adeyanjudeji)

Ще три людини залишаються в полоні

Школярі, викрадені з школи-інтернату в Північно-Західному англомовному регіоні Камеруну, були звільнені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що зловмисники звільнили 79 учнів. При цьому директор школи, водій і вчитель все ще перебувають у полоні.

Також зазначається, що це друге викрадення з цієї школи за місяць.

Відзначимо, що в Камеруні триває збройне протистояння між армією та повстанцями. Зокрема, повстанці, які домагаються незалежності для двох західних англомовних регіонів переважно франкомовні країни, вимагали для початку закрити в окрузі всі навчальні заклади, де ведеться викладання французькою мовою.

Раніше в інтернеті з'явився відеозапис, на якому повстанці змушують викрадених підлітків називати свої імена та імена батьків. Члени угруповання називають себе "Хлопчиками Амби".

Нагадаємо, увечері 4 листопада в місті Баменда, який є столицею Північно-Західного англомовного регіону Камеруну, зі школи викрали близько 81 людину. Повідомлялося, що в основному всі викрадені діти. Також невідомі викрали директора школи.