У камері політв'язня Еміра-Усеїна Куку встановлени камери спостереження

За кримським політв'язнем встановленно цілодобове спостереження в одиночній камері

У камері кримського політичного в'язня Емері-Усеїна Куку, який голодує вже 20 днів, встановили цілодобивий відеонагляд. Про це повідомляє його адвокват "Громадському Радіо".

Зі слів адвоката політв'язня, його помістили до одиночної камери під цілодобовий відеонагляд. Фізичного чи психологічного тиску на затриманого не застосовувалось, а медперсонал намагається відмовити Емері-Усеїна Куку від голодування.

"Жодних погроз, тиску, принаймні з боку медперсоналу у СІЗО4- немає, зі слів Еміра", - повідомив адвокат політичного в'язня.

Не дивлячись на слабкість, Емір-Усеїн продовжує голодувати. У нього больові неприємні відчуття в районі шлунку та печінки, однак він все одно відмовляється від прийому глюкози. Зі слів адвокату, відмова від фізрозчину з глюкозою аргументується тим, що йому можуть сказати що це лікувальне голодування.

Нагадаємо, Емір-Усеїн Куку оголосив голодування. Зі слів жінки, це стало протестом проти сфабрикованої справи, а також в підтримку інших політв'язнів.