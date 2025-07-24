Без камер і смартфонів. Учені навчилися відстежувати людей по Wi-Fi: що відомо

Як це можливо

Система WhoFi аналізує, як людське тіло взаємодіє з Wi-Fi-сигналами. Як не дивно, у кожної людини, по суті, є "відбиток тіла", який впливає на поширення радіохвиль. Це дає змогу "розпізнавати" її при повторній появі в просторі - навіть в іншому приміщенні.

Технологія здатна відстежувати переміщення людини всередині приміщення і між різними локаціями - і все це без візуального контакту. На відміну від камер, Wi-Fi не залежить від освітлення і здатний "бачити" крізь стіни та інші перешкоди.

За словами дослідників, точність роботи WhoFi досягає 95,5%, якщо система працює з нейромережею. Для порівняння, раніше подібні експерименти показували точність на рівні 75% - цього було недостатньо для надійного стеження.

Технологія поки що перебуває у стадії прототипу, але для її роботи не потрібне складне обладнання. Вчені використовували два звичайних Wi-Fi-роутера TP-Link N750 - моделі середнього класу без підтримки найновіших стандартів.

Приклади можливого використання WhoFi:

магазин може "впізнати" клієнта, який повернувся, і автоматично надіслати йому знижку

зловмисники або спецслужби можуть відстежувати пересування людини містом, включно з приватними будинками, якщо отримають доступ до Wi-Fi-мереж

теоретично можна виявляти учасників мітингів або протестів навіть без камер.

Наскільки це реально

Наразі WhoFi - це поки що тільки науковий експеримент. У тестах брали участь 14 осіб у різному одязі та з рюкзаками. Хоча точність велика, цього поки недостатньо для судових доказів. Але цілком достатньо, щоб використовувати для оперативного відстеження.