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В Каменце-Подольском горит бывший отель

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 23:45
Фото: пожар (flickr.com/jerry_lake)
Фото: пожар (flickr.com/jerry_lake)

Спасатели уже прибыли на место происшествия

В Кам'янці-Подільському произошел пожар в помещении бывшего отеля "Украина". Об этом сообщает местный сайт 3849.

Как сообщается, спасатели уже прибыли на место происшествия, работает несколько бригад.

Информации о пострадавших пока нет.

 

Фото: пожар

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошел пожар в здании школы.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит чердак одноэтажного здания школы. В виду позднего обнаружения и сообщения о возгорании, а также неудовлетворительного состояния дорог и значительного расстояния до места происшествия, на момент прибытия подразделений площадь пожара составила 120 кв. м

Таким образом, через час после поступления сигнала о возгорании, пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждено покрытие и перекрытие здания на площади 120 кв. м.

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Теги публикации: Каменец-Подольский, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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