В Каменце-Подольском горит бывший отель

Спасатели уже прибыли на место происшествия

В Кам'янці-Подільському произошел пожар в помещении бывшего отеля "Украина". Об этом сообщает местный сайт 3849.

Как сообщается, спасатели уже прибыли на место происшествия, работает несколько бригад.

Информации о пострадавших пока нет.

Фото: пожар

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошел пожар в здании школы.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит чердак одноэтажного здания школы. В виду позднего обнаружения и сообщения о возгорании, а также неудовлетворительного состояния дорог и значительного расстояния до места происшествия, на момент прибытия подразделений площадь пожара составила 120 кв. м

Таким образом, через час после поступления сигнала о возгорании, пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждено покрытие и перекрытие здания на площади 120 кв. м.