У Кам'янці-Подільському горить колишній готель

Рятувальники вже прибули на місце пригоди

У Кам'янці-Подільському сталася пожежа у приміщенні колишнього готелю "Україна". Про це повідомляє місцевий сайт 3849.

Як повідомляється, рятувальники вже прибули на місце пригоди, працює декілька бригад.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Фото: пожежа

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області у селі Великі Пузирки сталася пожежа в будівлі школи.

По прибуттю на місце події пожежники встановили, що горить горище одноповерхового будинку школи. В увазі пізнього виявлення і повідомлення про загоряння, а також незадовільного стану доріг та значної відстані до місця події, на момент прибуття підрозділів площа пожежі склала 120 кв. м

Таким чином, через годину після надходження сигналу про загоряння, пожежа була ліквідована. В результаті пожежі пошкоджено покриття та перекриття будівлі на площі 120 кв. м.

