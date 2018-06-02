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У Кам'янці-Подільському горить колишній готель

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 23:45
Фото: пожежа (flickr.com/jerry_lake)
Фото: пожежа (flickr.com/jerry_lake)

Рятувальники вже прибули на місце пригоди

У Кам'янці-Подільському сталася пожежа у приміщенні колишнього готелю "Україна". Про це повідомляє місцевий сайт 3849.

Як повідомляється, рятувальники вже прибули на місце пригоди, працює декілька бригад.

Інформації про постраждалих наразі немає.

 

Фото: пожежа

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області у селі Великі Пузирки сталася пожежа в будівлі школи.

По прибуттю на місце події пожежники встановили, що горить горище одноповерхового будинку школи. В увазі пізнього виявлення і повідомлення про загоряння, а також незадовільного стану доріг та значної відстані до місця події, на момент прибуття підрозділів площа пожежі склала 120 кв. м

Таким чином, через годину після надходження сигналу про загоряння, пожежа була ліквідована. В результаті пожежі пошкоджено покриття та перекриття будівлі на площі 120 кв. м.
 

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Теги публікації: Кам'янець-Подільський, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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