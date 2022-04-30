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Каменское получило лекарств на 8,5 млн гривен, которые сразу отправили в больницы, - мэр

Фото6 Каменское получило лекарств на 8,5 млн гривен, которые сразу отправили в больницы, - мэр
Автор: Артем Горовенко

Город Каменское, куда приезжают тысячи переселенцев из Мариуполя и Авдеевки, создал три центра заботы для людей в которых десятки тысяч людей получают помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Белоусова в эфире "Украина 24".

"Сейчас в городе проживает более 13 тысяч переселенцев из горячих точек, из них 4 тысячи - дети. На базе трех ЦПАУ мы создали центры заботы, где предоставляем людям все социальные и другие услуги. Я хочу поблагодарить нашим предприятиям, особенно "Каметсталь" группы "Метинвест": оно предоставило убежище более чем 500 людям в своих социальных объектах, создав все условия для комфортного пребывания, и оказывает помощь в трудоустройстве людей с Мариуполя и Авдеевки - а для нас очень важно сейчас, чтобы создавались новые рабочие места", - рассказал он.

Также он сообщил, что город пока не ощутили на себе дефицит топлива, который наблюдается сейчас во многих регионах: по его словам, социально ответственный бизнес помогает городу во всех вопросах, в том числе с топливом и медикаментами.

"Каметсталь в это дефицитное время предоставила городу 10 тонн дизеля для нашей техники. Также у нас есть договоренность с руководством завода, что в случае необходимости они будут и в дальнейшем помогать нам с топливо-смазочными материалами. Кроме того, города есть также запас горючего, который позволит продержаться городу продержаться минимум месяц. Только за последние 2 недели, предприятие закупило на 8,5 млн грн медикаментов. Из этого лекарства мы создали "неприкосновенный запас", а также отдали необходимые препараты в городские больницы. То есть город работает, он защищен и готов ко всему", - резюмировал Белоусов.

Как известно, компания "Метинвест" развернула в городах своего присутствия более 6 тысяч мест для временных переселенцев: здесь для людей созданы комфортные условия пребывания, предоставляется горячее питание, предметы быта и одежду.

Также в Запорожье компания создала Центр реабилитации и реинтеграции, который помогает переселенцам начать новую жизнь и предоставляет услуги по трудоустройству.

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