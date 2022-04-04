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Каменское получило 10 тонн медикаментов на сумму более 5 млн гривен, - мэр

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Понедельник 04 апреля 2022 18:49
Каменское получило 10 тонн медикаментов на сумму более 5 млн гривен, - мэр Фото: Каменское получило 10 тонн медикаментов на сумму более 5 млн гривен (flickr)
Автор: Илона Свиридова

Ситуация в городе Каменское стабильная, все объекты инфраструктуры работают в штатном режиме, есть продукты. Также город получил медикаменты на сумму более 5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Каменска Андрея Белоусова.

"В городе сейчас более 4 тысяч вынужденных переселенцев. И чтобы решать их насущные вопросы, у нас создан Центр заботы - там собраны городские отделы пенсионного фонда, загса, фонд занятости, социальные службы, банки. То есть, в этом месте можно восстановить поврежденные документы, устроить ребенка в школу, получить психологическую и юридическую поддержку, помощь в трудоустройстве и поиске жилья", - рассказал Белоусов.

Мэр также поблагодарил педагогов, которые вместе с волонтерами организовали производство наколенников, разгрузок и других важных вещей для защитников, и предприятий, которые оказывают городу помощь.

"Хочу поблагодарить также промышленным предприятиям - в частности градообразующему предприятию "Каметсталь", которое с первых дней войны помогает нашим военным и территориальной обороне. Только вчера руководитель Каместалі группы "Метинвест" Дмитрий Липпа передал нашему городу 10 тонн лекарств на сумму более 5 млн гривен. Мы ее уже распространили среди наших больниц, и у нас есть договоренность, что в случае необходимости предприятие будет помогать медикаментами и в дальнейшем", - сообщил Белоусов.

Всего, по его словам, сейчас в Каменском живет 4 тыс. переселенцев, и их количество ежедневно растет на несколько сотен жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Как известно, компания "Метинвест" Ахметова подготовила в городах присутствия более 6 тысяч мест для вынужденных переселенцев. Здесь людей ждут одежда, горячее питание, средства гигиены и бытовые товары, а также медицинская и, в случае необходимости, психологическая помощь.

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