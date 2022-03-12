UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Камбин утвердил порядок применения єДокумента в приложении "Дія"

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил порядок применения єДокумента в приложении "Дія". Он является документом, удостоверяющим личность в период действия военного положения, в форме отражения в электронной форме информации, идентифицирующей личность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 10 марта 2022 года № 248.

Согласно постановлению, "субъекты, осуществляющие предоставление услуг, требующие в соответствии с требованиями законодательства предъявления лицом документа, удостоверяющего личность, при условии наличия технических средств обеспечивают проверку єДокумента в соответствии с требованиями законодательства".

Напомним, что єДокумента в приложении "Дія" уже доступен. Он содержит информацию, которая есть в паспорте гражданина Украины и/или в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, и/или в удостоверении водителя.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины