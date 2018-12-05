Кабмін прийняв стратегію забезпечення ліками до 2025

Ілюстративне фото (УНІАН)

В Україні близько 600 тис. сімей не можуть купувати ліки через їх дорожнечу

Кабінет міністрів України прийняв Стратегію реалізації державної політики забезпечення населення лікарськими засобами на період до 2025 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

У пояснювальній записці до стратегії зазначено, що в Україні більшу частину витрат на лікарські засоби несе населення. У той же час за статистикою щорічно близько 600 тис. сімей відчувають значні фінансові витрати. При цьому велика кількість українців не може отримати медичну допомогу або ліки через їх дорожнечу.

Основні завдання стратегії:

Відбір основних необхідних ліків до Національного переліку;

Забезпечення доступності ліків;

Фінансування системи забезпечення населення ліками;

Удосконалення системи постачання ліків;

Удосконалення державного регулювання і забезпечення якості ліків;

Підвищення рівня раціонального використання ліків;

Підвищення інвестиційної привабливості фармацевтичного ринку.

Фото: стратегія забезпечення ліками

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з 1 квітня 2019 року урядова програма "Доступні ліки" переходить до управління Національної служби здоров'я.