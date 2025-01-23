Камбек ПСЖ, прощання з Циганковим та несподіваний Зінченко: найцікавіше в Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний етап, 7-й тур

"Шахтар" – "Брест" – 2:0

Голи: Кевін, 18, Судаков, 37 (пенальті)

"Лейпциг" – "Спортінг" – 2:1

Голи: Шешко, 19, Поульсен, 78 – Дьокереш, 75

"Арсенал" – "Динамо" З – 3:0

Голи: Райс, 2, Хаверц, 66, Едегор, 90+1

"Селтік" – "Янг Бойз" – 1:0

Гол: Беніто, 86 (автогол)

Нереалізований пенальті: Енгельс (С), 41

Вилучення: Маеда (С), 89

"Фейєнорд" – "Баварія" – 3:0

Голи: Хіменес, 21, 45+9 (пенальті), Уеда, 89

"Мілан" – "Жирона" – 1:0

Гол: Леау, 37

ПСЖ – "Манчестер Сіті" – 4:2

Голи: Дембеле, 56, Барколя, 61, Невеш, 78, Рамуш, 90+6 – Гріліш, 50, Холанд, 53

"Реал" – "Зальцбург" – 5:1

Голи: Родріго, 23, 34, Мбаппе, 48, Вінісіус, 55, 77 – Бідструп, 85

"Спарта" – "Інтер" – 0:1

Гол: Мартінес, 12

У Лізі чемпіонів ні дня без мегакамбека. Не встигли ще проспівати всіх дифірамбів "Барселоні", яка в перший день туру перевернула гру з "Бенфікою", а на арені вже нові герої – футболісти ПСЖ.

Парижани у центральному матчі туру приймали "Манчестер Сіті". За іменами суперників – битва грандів. Але, поглянувши на таблицю, можна біло побачити, що не все так однозначно. "Сіті" ледь тримався на останньому місці зони плей-офф. А ПСЖ взагалі перебував за її межами. Тому це була передусім битва за виживання.

Спочатку все складалося добре для гостей: Гріліш та Холанд протягом трьох хвилин встановили комфортний розрив для своєї команди. Але парижани не розвалились, і ще до кінця основного часу відповіли трьома влучними пострілами. А в компенсовані хвилини завершили все "контрольним у голову" – 4:2. "Манчестер Сіті" після поразки залишився з 8-ма балами та випав із зони плей-офф.

Фото: Бредлі Барколя з ПСЖ зрівнює рахунок в матчі з "Ман Сіті" (psg.fr)

У нідерландському Роттердамі місцевий "Фейєнорд" несподівано розгромив мюнхенську "Баварію" (3:0). Німці володіли ініціативою, але забивали господарі, які вдало ловили суперників на контратаках. Дублем у ворота Нойєра відзначився мексиканець Хіменес.

Іспанська "Жирона" з Віктором Циганковим у складі мінімально поступилася на виїзді "Мілану" (0:1). Українець мав дві непогані можливості відзначитися. Спочатку, ще за нульового рахунку, небезпечно пробив у ближній кут, але там опинився голкіпер господарів Меньян. Потім, одразу після перерви, міг зрівняти рахунок, однак пробив надто високо. Український вінгер провів на полі в цьому матчі 72 хвилини. "Жирона" після поразки втратила шанси на вихід у плей-офф.

Фото: Віктор Циганков прощається з ЛЧ (x.com/gironafc)

Ще один наш легіонер – Олександр Зінченко – здивував самим фактом своєї появи в основі лондонського "Арсенала". Востаннє таке траплялось півтора місяця (12 матчів поспіль) тому – 4 грудня в грі "канонірів" проти "Манчестер Юнайтед". Українець доволі стабільно відіграв 74 хвилини в поєдинку з "Динамо" Загреб (3:0) та відправився відпочивати, коли доля поєдинку вже була вирішена.

Фото: Олександр Зінченко вийшов у основі "Арсенала" вперше за півтора місяця (x.com/Arsenal)

Мадридський "Реал" Андрія Луніна без українця в основі розбив "Зальцбург" (5:1). Дублі оформили Родріго та Вінісіус. Ще один м'яч – на рахунку Мбаппе. Традиційно пропустив і Куртуа.

Загальна турнірна таблиця ЛЧ за тур до завершення основного етапу має доволі жвавий вигляд. Лише дві команди – "Ліверпуль" і "Барселона" – гарантували собі місце в 1/8 фіналу. Дев'ять клубів-аутсайдерів вже своє відіграли. Всі інші ще на щось претендують та сподіваються. Тому останній тур (28-29 січня) подарує нам чимало вирішальних протистоянь.