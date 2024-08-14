Камала Гарріс повинна виправити політику США щодо України

Швидке надання Україні військової, політичної та фінансової підтримки адміністрацією президента США врятувало її від захоплення Росією. Проте з листопада 2022 року військовий конфлікт знаходиться в глухому куті, що не на користь Україні. Якщо Камала Гарріс переможе на виборах, вона повинна своєю головною метою зробити перетворення цієї жахливої війни на виснаження в перемогу України. Неочікуваний України на російську Курську область може бути початком більш обнадійливого розвитку.

Цілі України зрозумілі: відновити повну територіальну цілісність; дозволити всім переміщеним українцям – в тому числі тисячам дітей, яких Росія – повернутися; і отримати повну компенсацію за завдану Росією шкоду. Натомість у США наразі немає стратегії, про яку можна було б говорити. Адміністрація Байдена просто стверджує, що підтримуватиме Україну "", тоді як республіканський суперник Гарріс, Дональд Трамп, обіцяє , натякаючи на повну капітуляцію перед Кремлем.

Для Гарріс теперішній глухий кут є можливістю. Дві третини американців перемогу України, і вона вже активно співпрацювала з Україною, разів зустрічалась з президентом Володимиром Зеленським і очолювала делегацію США на Саміті миру в Швейцарії в червні. Як віце-президент США, Гарріс керувалася прикладом Байдена; але як президент, вона могла б змінити хід війни і зробити Україну однією із своїх великих перемог.

Але для цього потрібна комплексна стратегія, підкріплена достатніми ресурсами. Політика адміністрації Байдена (імовірно, розроблена радником з національної безпеки Джейком Салліваном) полягає в тому, щоб захищати Україну без провокування президента Росії Володимира Путіна. Через ірраціональні страхи перед ядерними атаками або Третьою світовою війною Білий дім створив уявні червоні лінії, таким чином пропонуючи Росії притулок від українських атак західною зброєю. Але оскільки Путін не переживе ядерну війну, він вкрай малоймовірно піде цим шляхом.

Ще одним фундаментальним недоліком політики Байдена є відсутність чіткої мети. А вона має полягати в тому, щоб надати Україні достатню підтримку для перемоги над Росією. Тому Гарріс повинна призначити радника з національної безпеки, який цю мету повністю підтримує. Українці хоробро борються самостійно. Вони не просять іноземних військ; але їм потрібна потужна зброя, право використовувати її для атаки на російські бази і достатнє фінансування з Заходу.

Україна близько 100 мільярдів доларів у 2023 році (половина з них – військова допомога, решта – бюджетна підтримка і гуманітарна допомога), і на 2024 рік планується одержання приблизно такої ж суми. Хоча допомога і суттєва, однак цього недостатньо для того, щоб перехилити чашу терезів. Для повної перемоги Україні, ймовірно, знадобиться 150 мільярдів доларів на рік, з подвоєнням військової підтримки до 100 мільярдів доларів. Це дозволить їй виграти війну та зменшити майбутні витрати (не кажучи вже про страждання українців).

Не секрет, де можна знайти таке фінансування. Захід заморозив 280 мільярдів доларів російських резервів, з яких зберігаються в системі Euroclear у Бельгії. Крім того, Конгрес США розумно прийняв закон, який дозволяє Міністерству фінансів конфіскувати заморожені російські активи, вимагаючи, щоб Європейський Союз зробив те ж саме. Але ЄС відмовився, головним чином через Франції та Німеччини.

Цей європейський опір не має сенсу. Оскільки Росія порушує міжнародне право щодня, Кремль не може авторитетно вимагати захисту міжнародного права. Як і США, ЄС потрібно ухвалити законодавство, яке дозволяє конфіскувати російські кошти і використовувати їх для підтримки України. Хоча в США знайдено лише близько , ці гроші можуть бути конфісковані і передані Україні негайно, і цим самим дати приклад європейцям. Правда, в червні США переконали інших членів G7 надати Україні кредит у 50 мільярдів доларів, використовуючи майбутні доходи від заморожених російських коштів. Це був хороший початок. Але Україні потрібні гроші якомога швидше, щоб перемогти Росію.

Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США, Великобританія та Канада були основними джерелами військової допомоги та підготовки для України. На початку війни вони, зрозуміло, неохоче надавали українцям найсучаснішу зброю, побоюючись, що Росія захопить її. Але ці страхи зникли до літа 2022 року. Протягом останніх двох років США могли б постачати Україні зброю, необхідну для відкидання росіян назад.

Мало що зміниться, якщо Америка не буде лідирувати. США залишаються першими у виробництві і експорті зброї, тоді як європейці мають надто мало зброї, щоб змінити баланс у війні.

Нарешті, ми підходимо до найбільш абсурдного недоліку американської політики щодо України: заборони на використання для ударів по російських базах, з яких Україна зазнає атак. Ця політика навіть суперечить праву на самооборону, в Статуті ООН. Її слід скасувати негайно.

Війна в Україні може стати вигідною для Гарріс, але вона повинна виправити помилки Байдена і надати додаткові ресурси, необхідні Україні для перемоги над Росією. Конфіскуючи російські активи і переконуючи союзників США зробити те ж саме, вона може допомогти Україні перемогти без додаткового бюджетного навантаження для американців.

Андерс Ослунд - автор книги " (Yale University Press, 2019).

Copyright: Project Syndicate, 2024.

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