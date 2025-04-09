Каллас розповіла, коли Україна отримає 2,1 млрд євро з доходів від російських активів

Допомога Україні від ЄС за рахунок доходів від активів Росії

Нагадаємо, сьогодні у Єврокомісії повідомили, що Україна отримає від Євросоюзу ще 2,1 млрд євро допомоги. Ці гроші - доходи від заморожених активів російського Центробанку. Це вже другий подібний транш. Перший було надано в липні 2024 року.

Активи російського Центрального банку залишаються замороженими, але доходи, які вони приносять із часом, використовуються для підтримки України.

Окрім того, сьогодні стало відомо, що Україна отримала від ЄС 1 млрд євро доходів від російських активів. Кошти планується спрямувати на пріоритетні видатки держбюджету.

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