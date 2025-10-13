Каллас розповіла, як РФ намагається зупинити підтримку України
РФ намагається посіяти страх серед громадян країн Європейського Союзу і зупинити таким чином підтримку України.
Як передає РБК-Україна, про це глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила в коментарі виданню Суспільне.
Вона наголосила, що збільшення рівня напруги може посіяти страх серед європейців.
"Якщо ситуація стане надто серйозною, наші громадяни можуть запитати: "Навіщо ми допомагаємо Україні, якщо нам потрібна власна протиповітряна оборона?", - зазначила Каллас.
Вона також повідомила, що європейські країни намагається тиснути на РФ, зокрема, триває робота над 19-м пакетом санкцій.
"Ми працюємо над 19-м пакетом санкцій, який уже дуже близький до завершення і націлений на енергетичний сектор Росії та фінансування, щоб позбавити її ресурсів для ведення цієї війни та здійснення атак", - підкреслила дипломатка.
Каллас додала, що водночас триває робота над зимовим пакетом допомоги для України, який допоможе відновлювати інфраструктуру та пережити холодну пору року.
Нагадаємо, Європейський союз вирішив виділити 10 млн євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Крім того, виділено кошти для підтримки України взимку.
Зокрема, ЄС вже виділив 800 млн євро на підтримку України цієї зими. Крім того, Євросоюз працює над додатковими 100 млн євро на резервні генератори, а також виділив 2 млрд євро на дрони.
Ще 6 млн євро виділяються на підтримку постраждалих дітей, викрадених країною-агресоркою, щоб вони отримали необхідну допомогу та підтримку.