В Калининградской области только 17 "добровольцев" согласились пойти на войну в Украину, - ВСУ

Фото: в Калининградской области нашли 17 добровольцев на войну в Украине (facebook com mod mil rus)

В России продолжается так называемая скрытая мобилизация мужчин на войну в Украине. Однако в Калининградской области поехать в Украину согласились лишь 17 "добровольцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.